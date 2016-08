"Ignorei a fé e vivi no sofrimento'

Home > Folha Universal

Você já foi vítima de inveja, vive angustiada, com pensamentos ruins, cheia de tristeza, as decepções a dominam e nada parece dar certo para você? Essas situações ocorrem por causa de um problema espiritual. Por isso, é necessário muita atenção, já que sua alma está em perigo. Quando tudo isso acontece, seu relacionamento com sua família, seu trabalho e toda a sua vida são afetados. Para livrar as pessoas desses males é realizada a Reunião de Libertação da Universal, às sextas-feiras.

Todos esses sintomas trazem prejuízos materiais e emocionais. E a melhor maneira de se libertar deles é por meio do uso da fé. Foi o que Gisele de Araújo, de 24 anos, (foto ao lado) consultora de vendas, entendeu depois de sofrer muito. Ela frequentou a Universal com a mãe desde os 3 anos de idade. Contudo, era apenas de corpo presente, já que participava das reuniões mas não colocava nada do que ouvia em prática. Ela não queria um compromisso com Deus.

Por ter crescido dessa maneira, Gisele carregava um vazio dentro de si. E começou a buscar o que pudesse prenchê-lo. “Comecei a ir a festas, a beber e iniciei um relacionamento conturbado”, lembra.

Ela ficou quatro anos com o namorado, mas sofreu bastante, pois as brigas, agressões físicas e verbais eram constantes. Depois do fim do relacionamento, ela se afundou ainda mais. “Eu saía todos os dias para festas, bebia, me relacionava com qualquer um e acabei entrando em depressão. Só pensava em me matar. Passei a ter doenças, como síndrome do pânico e problemas no coração”, diz.

Na tentativa de restabelecer sua saúde, o médico lhe deu uma medicação, mas ela causou uma parada cardíaca. “Quando me vi naquela situação, orei a Deus pedindo uma chance e disse a Ele que se sobrevivesse entregaria a minha vida a Ele”, lembra.

No dia seguinte, Gisele foi à Universal e procurou ajuda. Ela estava cansada de sofrer. Chegou com o braço direito dormente e como se a língua estivesse se enrolando. Ela sentia que estava morrendo. Entretanto, após receber uma oração, se sentiu melhor. Começou a participar das Reuniões de Libertação e a primeira mudança ocorreu em seu interior: seus pensamentos já não eram mais os mesmos e ela passou a ter prazer em viver.

Diferentemente do que ocorrera antes, dessa vez Gisele assumiu um compromisso com Deus e passou a praticar tudo que aprendia nas reuniões. Foi curada dos problemas interiores e liberta da depressão. Hoje ela é feliz, tem um bom relacionamento com a família e está alcançando seus objetivos.

Reunião de Libertação

Venha se libertar do que o impede de prosseguir. Todas as sextas-feiras no Templo de Salomão e em uma Universal mais próxima de você. Para saber os horários, clique aqui.