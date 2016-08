Homem de Honra

Home > Folha Universal

Há mascarados para todos os lados. É, meu caro, principalmente quando o mar não está para peixe, tubarão é o que não falta. Ser um homem decente, íntegro, no qual as pessoas podem confiar, é algo cada vez mais raro. Para esse mundo maluco, honra parece ser algo fora de moda. Ainda bem que somos homens e não seguimos modismos.

O que não falta por aí é cara interesseiro, que só se junta a outros porque encontra neles algum benefício. Esse benefício pode até não ter nada de errado, claro. O problema é quando ser beneficiado é o objetivo primeiro da parceria e o sujeito trata bem essa pessoa com quem lucra algo, mas desconsidera as outras.

Muito cara quer ser respeitado, mas será que ele age dessa forma com os outros? Ou só respeita quem o respeita antes? Honra tem tudo a ver com isso. Ela determina o modo como pensamos e agimos com todos, inclusive com aqueles de quem não gostamos. Meio difícil, não é? Mas muita gente consegue. Respeito não tem a ver com gostar, mas com integridade e com ser genuinamente homem. Um indivíduo surpreende quando é honrado até mesmo quando ninguém espera isso dele. Muitas vezes, somos tentados a nos vingar de alguém. Mostrar que respeitamos o adversário faz mais efeito do que um murro na cara ou insultos (diretos e indiretos), ainda que a vontade de praticar a segunda hipótese pareça maior na hora.

É compreensível, se você é um homem ainda em formação (e todos somos), que ainda tenha dúvidas sobre esses assuntos. Então tente responder a essas perguntas aí mesmo em sua mente:

– Respeito os outros, inclusive a sociedade e suas leis, só quando é conveniente para mim?

– Entendo que outros merecem respeito mesmo sendo diferentes de mim em opiniões, jeito de vestir, gosto cultural ou só respeito quem me respeitou antes?

– Sou capaz de honrar alguém lutando a seu lado se for preciso? Luto pelo lugar em que vivo ou por alguma

causa decente?

– Respeito tanto as pessoas acima quanto as abaixo de mim na hierarquia?

– Honro minha namorada, noiva ou esposa, parentes, amigos, colegas ou me sinto melhor diminuindo-os (na presença deles ou não) para me sentir superior?

– Honro a Deus com minhas atitudes, mesmo as que parecem insignificantes?

As respostas ideais são óbvias. Mas elas combinam com as suas? Essas questões englobam muito do que diz respeito a ser honrado.

Sua vez de ajudar

Se você já usufrui de algumas ou de muitas conquistas, com certeza algum cara honrado lhe deu uma mão numa hora em que necessitou muito. Que tal agora passar isso à frente e ajudar um homem que precise? E sempre com humildade, como orienta o Desafio# 41 do IntelliMen.

Hoje em dia o respeito é fundamental para que haja um bom relacionamento interpessoal. Se você é homem e deseja mudar suas atitudes, a hora é agora. Participe do projeto Intellimen e aprenda como ser um homem melhor. Para mais informações sobre o grupo clique aqui.