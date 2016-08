Felizes até que os amigos nos atrapalhem

Home > Folha Universal

O que fazer quando nos casamos e os bons e velhos amigos do nosso parceiro deixam de ser tão bons e passam a atrapalhar o nosso relacionamento? Nesta edição do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso aconselham Nádia. Ela não consegue lidar com os amigos e principalmente com o marido, que prefere estar com eles a ficar com a família. Confira as orientações deles.

Nádia – Meu casamento não está muito bom. Fico chateada, pois meu marido prefere os amigos à família. Para ele, os amigos são mais importantes e, por causa disso, já discutimos muito. Eu não estou me sentindo bem e não temos mais nenhum contato físico. Quando tento tocar no assunto, ele sempre foge, mas se algum amigo aparece ele está sempre à disposição para conversar, sair ou fazer qualquer coisa. Eu pergunto o porquê disso tudo e ele não me responde. Acho que alguma coisa mudou a cabeça dele de repente. Quero saber como agir e como tratá-lo, já que, mesmo que eu lhe dê atenção, ele me ignora.

Renato – Nádia, há várias fases deste problema. Vou começar pela fase inicial, que é a mais fácil de resolver – aliás, como qualquer outro problema no relacionamento, é sempre mais fácil resolver os problemas logo no início. O que está acontecendo com vocês é comum entre os casais que acabaram de se casar. Muitos não conseguem fazer a transição da vida de solteiro para a de casado. É possível que o seu marido esteja passando por isso, ou seja, ele se casou, mas ainda continua tendo uma vida de solteiro. O correto, quando isso acontece no início do relacionamento, é que a pessoa que se sente lesada chame o parceiro para uma conversa. É precio dizer que entende que ele gosta de sair com os amigos, que sabe que ele gosta muito deles, que até deseja que ele continue tendo esses momentos com eles, mas que as prioridades devem ser vocês dois e a organização da nova vida e da rotina de casados. É necessário que você leve o problema ao parceiro de maneira que ele entenda que você não vai tolerar isso no seu casamento, mas não de uma forma acusatória. Se o problema ainda é pequeno e o relacionamento está no início, é mais eficaz agir assim.

Cristiane – Você não disse se estão no início do relacionamento, mas falou que sempre dá muita atenção ao seu marido e imagino que você também cobre atenção dele. Nós já falamos sobre isso aqui no A Escola do Amor Responde e serve para o seu caso, Nádia. Por desejar que o parceiro dê atenção a ela, a mulher comete o erro de cobrar o marido por isso, um erro que eu também cometia quando eu e o Renato tínhamos problemas no relacionamento. E, como esse comportamento assusta qualquer pessoa, o seu marido não dá atenção a você exatamente por causa

das cobranças.

Renato – Nádia, ele se sente assim porque você acaba criando um clima muito pesado em casa. Ser cobrado por alguém é muito ruim, mesmo que a cobrança seja por amor, pois a pessoa se sente na obrigação de fazer o que está sendo pedido.

Cristiane – Não estamos falando que ele esteja certo, mas a forma que você lida com o erro dele também está errada. O que pode ajudá-la é um desafio que eu e o Renato fizemos há um tempo, o Desafio

da Autovalorização.

Renato – Exato. No Desafio da Autovalorização você aprende que não é cobrando, mas se valorizando, que você vai receber atenção. Ninguém presta atenção no que não tem valor ou no que é fácil. Quando algo ou alguém é valorizado, todos querem acesso àquilo ou àquela pessoa. No Desafio da Autovalorização nós falamos como é possível virar o jogo e, em vez de ficar correndo atrás do parceiro, a outra pessoa é que correrá atrás de você. Acesse o meu blog renatocardoso.com, ouça o áudio do Desafio da Autovalorização, o faça por pelo menos um mês e veja se o seu marido vai voltar a atenção dele para você.