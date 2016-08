É possível à sua empresa escapar da falência?

Home > Folha Universal

Todos, sem exceção, temos problemas a serem enfrentados em nossas vidas. Talvez falar isso seja óbvio, ainda mais quando tudo que queremos é resolver essas pendências. Contudo, é fato que, na maioria dos casos, as pessoas se veem envolvidas de uma forma tão profunda em suas dificuldades que acabam não encontrando a solução correta para elas e entram em uma espiral de adversidades que as leva para fundo do poço e ao fracasso total.

O casal de empresários Antonio Marcos Rodrigues, de 45 anos, e Andressa Costa Rodrigues, de 36 anos, é um exemplo de quem se encontrava nessa situação. Eles eram donos de uma loja de carros na cidade de Santos, no litoral paulista, e estavam com uma dívida de mais de R$ 300 mil, fruto de sucessivos empréstimos pedidos a bancos e agiotas para poder manter seu negócio em funcionamento.

Sequência deproblemas

Mas os problemas dos dois não se resumiam somente às dívidas. O casamento deles também estava ameaçado. O desgaste da relação foi motivado por questões financeiras. Além disso, havia um pedido de prisão contra o empresário. “Meu marido locava carros e um deles foi envolvido em um homicídio. Para piorar a situação, nossa filha de apenas três meses faleceu em razão de problemas de saúde. A médica que a atendia aconselhou que buscássemos alguma ajuda espiritual naquele momento difícil. O único lugar que encontramos de portas abertas de madrugada foi a Universal”, conta Andressa.

Além do conforto espiritual e da restauração do casamento, o casal também encontrou o direcionamento para os negócios e começou a receber ensinamentos que transformaram o seu empreendimento falido em uma empresa de êxito. “Mesmo com o receio inicial em relação à Universal, pelo que as pessoas falavam a seu respeito, nós começamos a participar dos encontros. Nas reuniões do Congresso para o Sucesso nós começamos a obedecer o que o palestrante falava e fomos colocando tudo em prática. Já são 11 anos desde que chegamos à Universal”, diz a empresária.

Soluções e mais adversidades

Aos poucos, as dívidas foram quitadas. “Consegui provar na Justiça que era inocente. Pagamos nossas dívidas e começamos a investir em outras lojas de carros. Com o passar do tempo, resolvemos diversificar nosso foco. Vendemos as lojas e montamos outra empresa voltada para o ramo imobiliário”, conta Antonio Marcos.

Mas quem pensa que os problemas do casal de empresários simplesmente acabaram, como em um passe de mágica, se engana. Os dois garantem que, imbuídos da força de Deus, apenas aprenderam a enfrentar os obstáculos que surgem em suas vidas. “No final de 2013, nossa nova empresa passava por sérias dificuldades. O fantasma da falência voltou a nos ameaçar. Buscamos forças em Deus e começamos a procurar novos clientes. Voltamos a acreditar no nosso negócio. Fomos persistentes e sempre nos colocávamos à disposição dos investidores. Chegamos a fechar contratos até de madrugada”, revela Antonio Marcos.

O calçado certo

A partir desse momento, a empresa tomou novos rumos com a compra e a venda de imóveis, a conquista de uma clientela fiel no Brasil e no exterior e também com investimentos no mercado financeiro. Para Edson Costa, (foto ao lado) um dos conferencistas do Congresso para o Sucesso, realizado no Templo de Salomão, em São Paulo, resultados como os obtidos pelo casal de empresários têm um motivo realmente especial.

Para explicá-lo, ele compara a trajetória profissional a uma jornada em que é preciso estar preparado. “Toda caminhada, dependendo do terreno e do que você vai fazer, exige um calçado diferente. Uma pessoa não vai jogar futebol de salto alto, assim como uma bailarina não vai dançar de chuteiras. No mundo espiritual, se você também não estiver calçado adequadamente para a situação que está vivendo, os seus pés vão ficar feridos e o seu corpo será comprometido. Os pés são a base de tudo. Sem eles, você não chega aonde quer. E no mundo espiritual só tem uma maneira de você calçá-los: com a fé”, salienta.

Para Edson Costa, a prosperidade não ocorre de cima para baixo. Ao contrário, ela “começa de baixo para cima, começa com estrutura. O melhor é você prosperar um pouquinho a cada semana até chegar lá do que arrebentar do dia para noite e daqui a pouco se perder. Entretanto, para ter uma estrutura poderosa e esmagar os seus problemas sem desanimar, só com a fé em Deus. Seus olhos só mostram problemas, mas a sua fé mostra a solução. Você não está calçado nos olhos, mas está calçado na fé. Uma coisa é você ter Deus à sua frente, outra é ter Deus dentro de você”, conclui.

