Como discernir suas atitudes?

Em determinada situação você acha que ouviu a voz de Deus e toma uma atitude, mas o que era para dar certo termina em transtorno. Aí vem a pergunta: por que eu, uma mulher cheia do Espírito Santo, não consegui enxergar que não deveria ter ido por este caminho?

É bem provável que o fracasso esteja diretamente relacionado à falta de discernimento e à recusa em atentar para a direção de Deus. Ele quer nos fazer enxergar as coisas enquanto elas são menores, mas muitas mulheres tomam atitudes baseadas nos sentimentos e deixam que aquela situação fuja do controle. Elas cometem deslizes e, claro, percebem isso tardiamente.

Esse foi o tema da última reunião do Godlywood Autoajuda, realizada no segundo sábado de agosto, conduzida pela escritora Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, em São Paulo. Durante o evento, que reuniu mais de 10 mil mulheres e foi transmitido para diversas partes do País e do mundo pelo Univer, Cristiane disse que a ausência de discernimento pode arruinar todas as áreas da vida.

Segundo ela, a vida a dois e a relação entre os filhos e os pais e com amigos são alguns dos muitos alvos da falta dessa habilidade. "Não ter discernimento faz com que a mulher nos relacionamentos em geral afaste as pessoas. Ela é muito radical, tem um comportamento difícil ou então é ingênua demais", disse.

Quando o quesito é sua aparência, ela não consegue distinguir o que lhe cai bem ou ignora o bom senso com a desculpa de que Deus não olha para o exterior das pessoas. "Ela não sabe se vestir de acordo com sua idade para ir à igreja e ao trabalho. Não tem capacidade para ver o que fica bem, como falar e andar", explicou a escritora.

Nas redes sociais

Ter discernimento é ser capaz de perceber a diferença entre o certo e o errado e ter aptidão para avaliar algo com clareza. É o bom senso puro.

Cristiane afirmou que esse comportamento também deve ser observado nas redes sociais "Muitas vezes, a mulher demonstra não ter freio. Ela curte o que quer curtir e deixa comentários que não falaria 'na cara' das pessoas. Ali ela acaba mostrando quem realmente é. Ela não tem discernimento para saber que certas coisas não deveriam ser ditas. E isso estraga a mulher. Ela passa uma péssima impressão de si mesma", avaliou.

Como ter discernimento?

Para saber se está ou não ouvindo a voz de Deus é preciso estar atenta e no Espírito. Cristiane explicou que Deus fala dentro de nós, no nosso intelecto. "A consciência, o espírito, tudo está ligado. Se a nossa consciência está limpa, então o canal está aberto para que Deus fale com cada uma de nós", argumentou.

O problema é que, mesmo sabendo que é na consciência que Deus pode trazer conhecimento, há quem deposite nela um monte de entulho. Maus pensamentos entorpecem a razão e fazem com que a mulher deixe de estar atenta ao que realmente é necessário. Dar vazão aos sentimentos ruins também faz com que a mulher não perceba os sinais de que ela está prestes a cair em uma cilada. Se a consciência é o lugar em que Deus fala para lhe dar entendimento e ela está bloqueada, seja pelo que for, é preciso limpá-la e torná-la apta. Para isso, é preciso reconhecer essas falhas e a partir daí passar a fazer somente o que Deus lhe pedir.

A palestrante Fátima Bassini, que também esteve presente na ocasião, resumiu "que é a nossa consciência que pode dar o melhor testemunho de nós".

E ela tem toda razão. Por isso, cabe a nós o exercício da reflexão e da compreensão. Afinal de contas, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Ou será que está na hora de tirarmos os entulhos da nossa mente, ouvirmos o que Deus tem a nos dizer e darmos os passos conforme Sua direção?

Onde achar sabedoria

Na Bíblia, o livro Provérbios é uma espécie de manual. Ele nos ensina como nos sairmos bem nas diversas situações do dia a dia, esclarece como devemos proceder e nos dá lições de caráter e conduta. É ele que nos revela como podemos nos tornar uma mulher virtuosa.

Participe

A reunião mensal do Godllywood Autoajuda acontece todo segundo sábado do mês, às 18 horas, no Templo de Salomão, em São Paulo.

O Godllywood visa auxiliar mulheres que desejam se tornar melhores em toda e qualquer situação. Conheça mais sobre o grupo e como participar dos projetos em godllywood.com