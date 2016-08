Campanha "Meu Sangue é Universal" abastece banco de sangue do Hemorio

Home > Folha Universal

Cada doador de sangue pode salvar até quatro vidas. Pensando nisso, no dia 31 de julho, um domingo, o grupo de voluntários da Evangelização (EVG) do Rio de Janeiro promoveu ao meio-dia, na Catedral da Fé, em Del Castilho, zona norte da capital, uma ação de mobilização para coleta de sangue e conscientização de sua importância.

A parceria entre a Universal e o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, conhecido como Hemorio, teve como objetivo assegurar o direito à vida e suprir a demanda que as autoridades aguardam para o período dos Jogos Olímpicos.

Cerca de 2 mil doadores, entre evangelistas e seus familiares, estiveram presentes. Na ocasião, por conta do tempo de duração de cada coleta, que leva em média uma hora, foram captadas 135 bolsas de sangue. Mas o Hemorio aproveitou a oportunidade para cadastrar novos voluntários, que se propuseram a ir à unidade posteriormente.

“A Universal quer atender à necessidade das pessoas aflitas e doentes. O próprio Senhor Jesus doou o Seu sangue em prol dos necessitados e é o que temos feitos. Estamos fazendo a nossa parte”, relata o pastor Dirlei Oliveira, responsável pelo grupo da Evangelização no Estado.

“Foi um dia muito especial. Fiquei feliz por estar presente, pois foi um ato de amor ao próximo, algo que atualmente é muito difícil. Hoje, estamos doando, graças a Deus, mas amanhã pode ser um de nós que vai precisar da doação. Além disso, o ato de se doar pelo próximo toca a Deus”, disse a voluntária Letícia Huguinin.

Segundo Luiz Amorim, diretor do Hemorio, a campanha “Meu Sangue é Universal” foi de extrema importância, já que vai ao encontro das necessidades da instituição, que precisa atender quatro hospitais municipais: Hospital Souza Aguiar, no polo Maracanã; Hospital Miguel Couto, polo Copacabana; Hospital Lourenço Jorge, polo Barra; e Hospital Albert Shcweitzer, localizado no polo Deodoro. Para suprir a demanda, o estoque precisa ter cerca de duas mil bolsas de sangue.

Para o voluntário Júlio Costa, o momento serviu também para comemorar uma vitória pessoal. “Sempre quis doar sangue por entender que se trata de salvar vidas, mas antes isso não era possível para mim, por causa da vida de vícios, prostituição e ações erradas que eu praticava. Hoje, liberto de tudo isso pelo poder de Deus e lavado e remido pelo sangue de Cristo, tive possibilidade de concretizar esse sonho porque fomos chamados para isso: salvar vidas”, finaliza.