31% dos brasileiros não procuram assistência médica

Home > Folha Universal

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, cerca de 31% dos homens não têm o hábito de ir ao médico. As razões são variadas, como medo de descobrir que há algo errado, crença de que nunca ficará doente, receio de como ficará sua imagem perante a família ao vê-lo procurando um médico, entre outras.

Foram entrevistados 6.141 homens cujas parceiras fizeram parto no Sistema Único de Saúde (SUS). O intuito foi incentivar esses homens a fazer exames de prevenção ao acompanhar suas mulheres aos postos de atendimento durante a gravidez. Para isso, o governo lançou dois guias Pré-Natal do Parceiro.

O Ministério da Saúde quer diminuir a diferença da expectativa de vida de homens e mulheres, além de aproximar os pais para viver o período de gestação. De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens vivem aproximadamente sete anos a menos que as mulheres. Enquanto os homens alcançam em média 71 anos; entre as mulheres, a expectativa é de 78 anos.

As causas que mais matam os homens ainda são as externas, como acidentes de trânsito e violência, seguidas de doenças, como acidentes vasculares, infartos, cânceres e doenças do aparelho digestivo.

Portanto, é preciso conscientizar os brasileiros da necessidade de prevenir doenças, alcançar qualidade de vida e, dessa forma, ter mais tempo com familiares.