O caminho da obediência

Home > Reflexão

“Andareis em todo o caminho que vos manda o SENHOR, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. ” Deuteronômio 5.33

Se quisermos vida e se quisermos alcançar as promessas, devemos andar em TODO o caminho que nos manda o Senhor. Não é praticar algumas coisas e negligenciar outras. Devemos andar em integridade, na disciplina do Espírito Santo, no caminho da obediência.

Mais difícil do que entrar na Terra Prometida, isto é, alcançar o cumpri­mento das promessas de Deus, é prolongar os dias nessa terra. Estabelecer o que se conquistou. Para isso, é necessário se manter na obediência. “Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu” (Hebreus 11.8). É pela fé que se obedece.

Sem fé, não há obediência, pois como obedecer sem crer? Como obe­decer sem plena convicção do resultado da obediência? Ou sem plena certeza da autoridade dAquele a quem se deve obediência? Por isso a ne­cessidade de se manter a fé em constante atividade. Por isso a necessidade de lutar diariamente contra as dúvidas e eliminar as palavras negativas do seu vocabulário. O exercício da fé é a única garantia de permanência na vontade de Deus.

Clique aqui e veja a mensagem anterior

Lute contra as dúvidas, é necessário ter uma fé ativa para obedecer a Palavra de Deus.

Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço de uma Igreja mais perto de você.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo