Internet: muito cuidado com os relacionamentos virtuais

A cada dia as pessoas estão mais envolvidas com a internet, principalmente com as redes sociais e com sites e aplicativos de relacionamento. Já é normal publicar fotos, informações pessoais e conversar com estranhos para tentar uma aproximação, quem sabe um compromisso. Porém, essa mania pode ser perigosa e colocar muita gente em apuros.

O caso mais recente foi o de uma publicitária identificada apenas com T.P., de 27 anos, que teve a sua imagem associada a um perfil falso em uma página que promove encontros. A publicitária só descobriu o ocorrido após receber mensagens de homens pedindo programas. Alguns chegaram a enviar fotos nus para o celular da moça.

Entenda como tudo aconteceu

Recentemente, T.P. começou a conversar com um fotógrafo por um aplicativo de relacionamentos. Após trocarem algumas palavras, ele pediu o número do telefone dela. A conversa então teve continuidade pelo WhatsApp, e eles ficaram de marcar um encontro.

Após mais algumas conversas, o fotografo começou a cobrar a mulher para que se encontrassem, além disso, ele fazia questão de que ela levasse o filho dela para o encontro. Desconfiada, a publicitária negou todos os convites.

“Eu falei para ele: ‘Olha, eu nunca vou levar o meu filho num encontro com uma pessoa que nunca vi.’ Como sou mãe solteira, sempre estou preservando o meu filho. Foi aí que ele começou a falar um monte de besteira, me xingar, me perguntar se eu sabia ler, falou que eu era louca”, afirma a moça.

Depois disso, ela bloqueou o homem e não quis mais falar com ele. Uma hora mais tarde, mensagens de estranhos começaram a chegar no telefone da jovem. O perfil falso havia sido criado.

T.P. fez um post numa rede social denunciando o ocorrido e acusando o fotógrafo. Ela também procurou a polícia. Ele nega a acusação e diz que fez um boletim de ocorrência contra ela por ter sido prejudicado pela exposição a que foi submetido na internet.

Cuidados com a internet

A internet facilita o contato entre as pessoas, e até ajuda no surgimento de novos romances. Mas é preciso muito cuidado ao se expor um pouco mais a quem está do outro lado da rede.

“Um fato que não pode ser negado é que a internet veio para ficar, e não estou aqui para demonizá-la. Sei que ela facilita a vida de várias formas, como no aprendizado, no comércio, nos transportes, na comunicação e ainda nos ajuda a estar mais presentes na vida das outras pessoas. Ao olhar por esse ângulo, podemos dizer que ela uniu as pessoas, mas, por outro ângulo, também dividiu. Portanto, saiba aproveitar o que de bom tem na internet e cresça. Eleja bem as suas prioridades na vida e não correrá o risco de se perder nas propostas ilusórias oferecidas por aí”, destaca a escritora Núbia Siqueira.

