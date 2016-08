Garçom é recompensado após gesto de generosidade

Home > Reflexão

“Em uma das datas mais deprimentes do ano, você fez o dia da minha mãe ficar maravilhoso. Você insistiu em pagar as compras. Disse-lhe que ela é uma mulher muito bonita. Eu nunca tinha visto essa mulher sorrir tanto depois que o meu pai morreu.”

O recado acima, escrito carinhosamente em um guardanapo de papel, foi deixado ao garçom Kasey Simmons na mesa do restaurante em que ele trabalha, em Dallas, no Texas (Estados Unidos). Além das palavras, junto havia uma gorjeta de 500 dólares (aproximadamente 1,6 mil reais).

No dia anterior ao bilhete, Simmons estava fazendo compras em um supermercado da região quando encontrou uma idosa aparentemente triste. Na intenção de ajudá-la de alguma forma, ele começou a conversar e não economizou elogios àquela senhora. Ao final, ele pagou até a despesa dela.

A gorjeta foi dada pela filha da idosa, como forma de gratidão. Segundo ela, a mãe estava cabisbaixa pela data que lembrava a perda do esposo. Agradecida, ela foi até o restaurante, pediu uma água com sabor, o item mais em conta do cardápio. Sem pedir mais nada, levantou-se e logo foi embora.

Ao checar o pagamento, Simmons se deparou com o bilhete e o dinheiro.

Como agradar a Deus

O rapaz poderia ter tratado a situação daquela senhora com indiferença, ou achar normal alguém demonstrar amargura. Mas não, ele percebeu que poderia mudar aquela situação e resolveu ir além, ajudando quem tanto precisava naquele momento.

Para ver aquela senhora bem, ele ultrapassou qualquer barreira que poderia existir, sem usar desculpas, como falta de tempo ou dinheiro. Ele se doou, e o amor ao próximo falou mais alto.

Simmons agiu da maneira correta. Não é certo esperar que outros façam algo que você pode fazer ou simplesmente dar as costas para alguém que necessita de auxílio. Deus se agrada de atitudes como a desse garçom. Afinal, o Senhor ensinou que é nosso dever amarmos uns aos outros, e devemos cumprir esse mandamento.

Quer aprender mais sobre os mandamentos deixados por Deus? Participe hoje mesmo de uma reunião na Universal. No Templo de Salomão, no Brás, região central da capital paulista, ou em uma igreja mais próxima de você. Clique aqui e encontre o endereço.