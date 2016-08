5 mulheres diferentes em apenas 2 noites

Home > Vida a Dois

A passagem do velocista Usain Bolt pelo Rio de Janeiro segue sendo notícia no mundo inteiro. Infelizmente, porém, as conquistas dentro das pistas de atletismo têm sido ofuscadas pelas conquistas fora delas.

Apesar de fazer história ganhando o tricampeonato olímpico nas provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros com revezamento, o corredor deixou o Brasil antes da festa de encerramento dos Jogos. No mesmo dia, porém, fotos dele com a estudante Jady Duarte, de 20 anos, já tomavam conta dos noticiários. Segundo Jady, os dois passaram a madrugada de domingo (21) juntos, no quarto dele na Vila Olímpica. Além dela, Bolt também foi fotografado com outras duas garotas na mesma noite, em uma balada. Já em Londres (Inglaterra), para onde viajou após sair do Rio, o atleta foi fotografado, no dia seguinte, saindo de uma casa noturna com outras duas moças, seguindo com elas para o hotel em que estava hospedado.

Muitos diriam que, até aí, tudo normal, ainda mais para uma celebridade dos esportes como Bolt. O principal problema, no entanto, é que ele estaria de casamento marcado com a modelo jamaicana Kasi Bennett, com que namora há 2 anos.

O próprio Bolt declarou, há alguns meses, em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, que para ele tem sido difícil manter a monogamia, já que, após a fama, muitas mulheres querem se aproximar dele o máximo possível. “É difícil ficar apenas com uma mulher, porque as garotas literalmente se jogam sobre você. É injusto com os caras. É difícil dizer não, se é que você me entende”, disse o atleta.

A carne é fraca?

A desculpa que Bolt e muitas pessoas dão para seguir sendo infiel no relacionamento amoroso é que “a carne é fraca”. Eles são incapazes de resistir ao charme de quem flerta. O fato é que todos nós estamos sujeitos à tentação, mas há como evitá-la.

“Quando se sai do ambiente de fé, se entra no ambiente da dúvida e, consequentemente, da tentação. Portanto, há que se vigiar e orar para não entrar no clima de tentação”, afirma o bispo Edir Macedo.

A própria Bíblia afirma que “não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar” (1 Coríntios 10.13). Ou seja: a carne pode ser fraca, mas a fé é forte o suficiente para resistir. Para isso, basta exercitá-la.

Caso você esteja passando por uma situação semelhante à de Bolt, com a tentação "se jogando" sobre você, aprenda a resistir.