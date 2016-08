Um presente para os pais

Home > Ação Social

O Dia dos Pais, comemorado no último dia 14 de agosto, foi especial na região do Jardim Brasília, zona leste da capital paulista. Voluntários do A gente da comunidade, grupo da Universal, estiveram no local realizando uma importante ação social, numa comunidade carente do bairro Cidade Líder, na qual mais de 150 pessoas foram beneficiadas.

Houve atendimento jurídico, aferimento de pressão, corte de cabelo e manicure, tudo de graça, além de sorteio de brindes. E para fazer a alegria da criançada teve algodão doce, pipoca, pintura no rosto, piscina de bolinha e cama elástica, entre outros brinquedos.

Mão não foi somente com o bem-estar físico dos moradores que a equipe de voluntários se preocupou. Eles se preocuparam, principalmente, em levar auxílio espiritual a eles, por isso todas as famílias presentes também receberam uma oração especial

Experiência gratificante

O auxiliar de enfermagem Clayton Gonçalves, de 33 anos, sempre atua como voluntário nas ações promovidas pelo grupo, aferindo a pressão das pessoas participantes. Ele relata uma experiência bastante gratificante: “Em outro evento, uma senhora chegou com a pressão altíssima, 21 por 10, mas não estava sentindo nenhum sintoma, mesmo correndo um grande risco de ter um AVC (acidente vascular cerebral). Graças ao nosso atendimento, ela tomou o medicamento que já tinha de precaução, em caso de pico elevado de pressão, e depois voltou para nos agradecer pelo atendimento. Foi muito bacana.”

Um dos braços do grupo de Evangelização da Universal, o A gente da comunidade foi criado em 2005, com o objetivo de promover ações sociais em comunidades carentes, levando lazer, benfeitorias, cuidados com a saúde e estética, além de proporcionar à população conhecimento sobre os seus direitos e deveres.

O grupo é formado por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, advogados, psicólogos, enfermeiros, psicólogos, cabeleireiros, manicures, dentistas e outros. Todos atuam de forma voluntária, a fim de proporcionar aos menos favorecidos um pouco de cuidado, atenção e auxílio, seja por meio dos serviços prestados ou realizando doações de roupas e alimentos.

Para Marcelo Oliveira, responsável pelo grupo de Evangelização da Universal na região do Jardim Brasília, o trabalho social desenvolvido pelos voluntários do projeto é de grande importância. “Eles dedicam o seu tempo e os seus conhecimentos para fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas, e para levar até elas o principal, que é a Palavra de Deus.”

Se você deseja ser um voluntário do A gente da Comunidade ou simplesmente colaborar com qualquer tipo de doação para o trabalho realizado, procure uma Universal mais próxima de sua casa e se informe sobre como proceder. Ou se preferir, obtenha mais informações sobre o projeto pelo e-mail agc.saopaulo@gmail.com.

Veja na galeria abaixo mais fotos do evento: