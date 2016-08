Quando o milagre acontece com quem está desenganado pelos médicos

Home > Notícias da Universal

Eliane começou a sentir uma ardência estomacal, seguida de fortes dores. Procurou um médico e foi diagnosticada, por meio de exames, com câncer no estômago e outro no intestino. Sua situação era grave e chegou a ser desenganada pela equipe médica, que disse que Eliane teria apenas mais 3 anos de vida.

Indignada, ela determinou que isso não iria acontecer, ao participar da Reunião de Libertação da Universal em sua cidade, Curitiba, no Paraná.

Assista o vídeo abaixo, e veja o resultado da fé de Eliane:





Deus do impossível

Eliane poderia simplesmente ser derrotada por pensamentos ruins, mas, em vez de lamentar e se entregar, ela preferiu mostrar a sua fé. Ela entendeu que para Deus não há impossíveis. Quando tudo parece desmoronar, Ele age na vida de quem se mantém confiante e em desenvolvimento.

Faça como Eliane, coloque Deus à frente de tudo. Participe da Reunião de Libertação, que acontece todas as sextas-feiras, às 10h e às 20h, no Templo de Salomão, no Brás, em São Paulo. Ou clique aqui e encontre uma Universal mais próxima de você.