Em comemoração ao Dia dos Pais, Universal oferece café da manhã em diversos presídios pelo País

O final de semana do Dia dos Pais (comemorado em 14 de agosto) não foi esquecido pelos voluntários da Universal que atuam em presídios de todo o País. Familiares de presos que aguardavam a entrada para visitar seus entes queridos foram surpreendidos com um café da manhã especial, em homenagem à data.

Itapecerica da Serra

As ações aconteceram por todas as partes do Brasil. No Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por exemplo, os voluntários levaram um bolo festivo, salgados e bebidas – sucos, café, leite e achocolatado.

E a atenção para com os pais dos detentos não parou por aí: eles também receberam uma oração especial. O encontro reuniu mais de 200 pessoas na frente do presídio.

Amazonas

No Amazonas, a situação não foi diferente. O trabalho que a Universal realiza por lá é reconhecido por todos, inclusive pelas autoridades, a exemplo de Pedro Florêncio Filho (foto ao lado), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado, que falou a respeito da atuação da Igreja nos presídios:

“Tenho uma simpatia muito grande pela Universal, que, aliás, foi a primeira Igreja que iniciou os trabalhos nos presídios aqui no Amazonas, ou seja, a primeira instituição a nos procurar oferecendo ajuda aos presos. Tenho uma gratidão muito grande por vocês, pelo apoio e pelo trabalho que fazem. Sou grato a Deus pela parceria da Universal e conto sempre com esse trabalho para que, juntos, possamos minimizar os efeitos que o cárcere traz às pessoas”, falou.

Seja um voluntário

Caso queira mais informações sobre o trabalho que a Universal realiza nos presídios em todo o Brasil, acesse o blog oficial do grupo,clicando aqui, e conheça algumas das ações que os voluntários têm feito pelo País.

Para mais informações sobre como participar como voluntário de um dos grupos que atuam dentro e fora dos presídios, se informe em uma Universal mais perto de sua casa.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios – UNP