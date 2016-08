A manutenção da fé

Home > Reflexão

“Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em Ti. ” Isaías 26.3

Manter o propósito firme é manter a firmeza da fé. Independentemente do que estiver acontecendo em sua vida hoje, mantenha seu propósito fir­me. Tanto de meditar na Palavra de Deus, quanto de obedecer à direção do Espírito Santo, ou mesmo de continuar em uma decisão acertada. Seja qual for seu propósito, mantenha-se firme nele.

Seu coração irá espernear. Aqueles que não têm a visão da fé tentarão fazê-lo desistir. Sua vontade será contrária ao que você determinou. O sentimento o levará a crer que seja lá qual for o seu propósito, ele é impos­sível de ser levado a termo. Mas se o que você decidiu é justo, correto diante da Lei de Deus e diante da lei dos homens, vá em frente. Sem vacilar.

Independentemente do que sente, independentemente do que dizem. Mantenha-se firme no propósito de desenvolver um relacionamento com Deus; mantenha-se firme no propósito de desenvolver sua intimidade com o Altíssimo. Não é fácil ir contra a correnteza deste mundo, mas a promessa é sublime.

Vá em frente, ainda que o coração diga o contrário, pois Deus o conser­vará em paz. Se você lutar contra a sua vontade perversa e covarde, terá paz. Porém, se ceder ao impulso de fugir, de se esconder ou de desistir da fé, não espere paz. A paz interior vem como resultado da fé e da confiança em Deus. Confiança que agrada a Ele e que garante a manutenção dessa parceria.

Mantenha seu propósito firme.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo