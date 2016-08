Porque Selena Gomez não esquece Justin Bieber

Home > Vida a Dois

O relacionamento entre Selena Gomez e Justin Bieber acabou há cerca de dois anos, mas, aparentemente, nem os fãs nem a própria Selena parecem concordar com esse fato. Há cerca de uma semana, o cantor postou em sua conta no Instagram novas fotos com sua atual companheira, e os fãs do antigo casal enviaram muitas mensagens criticando a postagem. Selena juntou-se a eles e comentou:

“Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos da sua namorada. Isso deveria ser algo especial entre vocês dois. Não fique bravo com seus fãs. Eles amam você e apoiaram você antes do que qualquer pessoa”.

A princípio, Selena defendia os fãs ao novo casal, mas amigos íntimos da cantora já disseram diversas vezes a vários veículos de comunicação diferentes que Selena se deprime ao ver cada nova foto de Justin com outras. Ela mesma escreveu várias músicas para ele, com versos como “Estou esperando que depois dessa febre eu sobreviva” e “Sei que estou agindo como louca, como uma viciada, um pouco fora do ar. Com as mãos no coração eu oro para que possa sair dessa viva”.

Porém, seguindo o ex-namorado no Instagram, Facebook e Twitter não é provável que Selena supere essa dor tão cedo.

A dor da perda

A situação que Selena enfrenta é a mesma que outros milhões têm de superar. A rejeição e o término de um relacionamento podem causar um grande sofrimento, conforme o bispo Edir Macedo explica, em vídeo publicado recentemente:

“A coisa mais dura, mais dura do que a morte, é um amor não correspondido. E o pior, é um amor que você tinha nas mãos e, de repente, esse amor evaporou, desapareceu, e você ficou chupando o dedo. Isso é no mínimo cruel. É quase que insuportável essa dor”.

Segundo o livro “Emitional First Aid” (“Primeiros Socorros Emocionais”, em tradução livre”), essa dor emocional é tão grande que atinge o nível físico. O autor do livro, Guy Winch, que é psicólogo especializado em terapia de casais afirma que “as rejeições são os cortes e arranhões psicológicos que machucam a pele emocional e penetram na carne”.

Como se livrar da dor

Para superar essa dor, são necessárias medidas firmes. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Nova Jersey, nos Estados Unidos, revelou que a dificuldade de superar uma rejeição amorosa é parecida com a de se libertar de um vício.

De acordo com a pesquisa, homens e mulheres rejeitados, quando vêm fotos do ex-companheiro, ativam em seus cérebros regiões associadas à recompensa, ânsia do vício, dor física e angústia.

Essas reações do organismo explicam porque Selena sente-se tão mal ao ver fotos de Justin com outras garotas, mas, mesmo assim, continua sendo sua seguidora nas redes sociais. Como ela, muitas outras pessoas passam horas “stalkeando” (termo em inglês usado para quem fica vasculhando a vida do ex nas redes sociais) o ex, ouvindo músicas que lembram dele ou perguntando para amigos em comum como ele tem passado. Isso apenas reaviva a dor, impedindo que o término seja superado.

“As pessoas precisam entender que certas coisas não podem ser desfeitas”, afirma Renato Cardoso, apresentador do programa The Love School, pela Rede Record. “Nossas atitudes têm consequências e nós teremos que lidar com elas”.

De acordo com ele, quando a pessoa se prende ao passado, ela está negando o fato de que o relacionamento acabou e que será preciso lidar com uma vida diferente, sem o contato frequente com a outra pessoa, seja pessoalmente ou por meio de mensagens. “Esse apego impede o amor verdadeiro de fluir em nossas vidas”, explica ele.

“É natural ao ser humano se apegar. Somos como uma cola: nos apegamos a pessoas, coisas e ideias facilmente, às vezes, sem razão ou explicação. Quando elas são boas ou inofensivas, tudo bem. Mas quando não, podem ser fatais para nossa felicidade amorosa”, afirma.

Por isso, Renato Cardoso dá outras dicas para que se esqueça o ex:

“A pessoa não deve ouvir músicas que lembrem o (a) ex. Não olhar as fotos que ainda tem dele (a); se possível, jogue-as fora”.

Muitas pessoas utilizam fotografias e canções que lembram o tempo em que eram felizes juntos para reviverem aquele sentimento, mas isso é um erro. Reviver uma sensação que não voltará é alimentar uma dor que deve ser superada o quanto antes.

Outra dica de Renato é mudar o foco. Toda vez que você se pegar pensando no ex-companheiro, procure algo para ocupar a mente. Trabalho, livros, hobbies... Qualquer coisa que tire sua mente da lembrança dolorosa.

Por fim, ele sugere: “Encontre um novo amor”. Antes de fazer isso, porém, é preciso aprender as lições do relacionamento anterior. Para isso, participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras na Universal. Lá você receberá ajuda para se desapegar do passado e buscar um relacionamento saudável e sólido no futuro. Participe e supere todo o sofrimento.