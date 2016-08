Justiça obriga Google a desvincular expressões falsas sobre o Templo de Salomão

Home > Unicom

O juiz da 12ª Vara Cível de São Paulo concedeu liminar à Igreja Universal do Reino de Deus determinando que a empresa Google do Brasil desvincule as expressões “anticristo” e “sinagoga de satanás” das buscas sobre a localização do Templo de Salomão no serviço Google Maps, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

A Universal esclarece que esgotou todas as possibilidades de uma solução junto à empresa Google para que fosse interrompida essa abominável agressão à fé de milhões de pessoas que têm o Templo de Salomão como local sagrado. Felizmente, o Poder Judiciário pôs fim a um grave atentado à liberdade de crença assegurada a todos os brasileiros por nossa Constituição Federal.

A Igreja Universal não aceita e jamais aceitará calada ataques de preconceito religioso e a promoção do ódio gratuito contra nós. Continuaremos buscando na Justiça a devida reparação e a punição dos culpados.

