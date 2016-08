Força Jovem promove conscientização no trânsito da Bahia

Home > Força Jovem

Os acidentes de trânsito são a terceira maior causa de mortes na Bahia, de acordo com levantamento feito pela Coordenação de Doenças e Agravos não Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado, entre 2013 e 2016. Excesso de velocidade de carros e motos, ultrapassagens proibidas e a combinação entre álcool e direção são as principais causas de acidentes.

Partindo deste cenário, os voluntários dos projetos Cultura e Cidadania do Força Jovem Universal da Bahia realizaram, no último dia 13 de agosto, um evento simultâneo nas ruas da capital Salvador e de cidades do interior como Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas, Candeias, Feira de Santana, Simões Filho, Itabuna e São Francisco do Conde.

A ação “Consciência no Trânsito” teve o objetivo de promover momentos de reflexão sobre as possíveis causas de acidentes de trânsito, aos condutores, passageiros e pedestres em ruas e avenidas movimentadas, por meio de intervenções culturais e educativas como a entrega de panfletos com dicas de segurança no trânsito.

“Buscamos promover uma reflexão sobre a educação no trânsito e, por isso, atrair a atenção de pedestres e condutores para a necessidade do cinto de segurança, do cuidado com o uso do aparelho celular ao volante, o uso da cadeirinha para as crianças, o uso indevido de bebidas alcoólicas por parte dos condutores e, além de tudo isso, também estimular a cultura da paz”, contou Georgia Oliveira, coordenadora estadual do projeto Cidadania (FJU) na Bahia.

Ao todo, o evento contou com a participação de 200 voluntários. Em Camaçari, a jovem Érica dos Santos Melo da Silva, de 27 anos, falou sobre a experiência de atuar numa ação como essa. “Achei o evento muito proveitoso. É de interesse de todos o ensino de atitudes de respeito e responsabilidade no trânsito, a fim de que as estatísticas alarmantes possam mudar”, afirmou

Na cidade de Santo Antônio de Jesus, a 192 km da capital baiana, a reação de pedestres e condutores diante da ação do FJU foi muito positiva. “Apoio totalmente essa ideia. A nossa sociedade precisa de eventos como esse que conscientizem as pessoas que se tivermos mais atenção, educação e amor ao próximo muitas coisas podem ser evitadas”, relatou a moradora da cidade, Débora Lôbo, de 27 anos.

Gostou dessa ação social? Se você também deseja fazer parte do FJU e se informar sobre essas e outras atividades voluntárias do grupo, procure o coordenador mais próximo de você, em um templo da Universal. Acesse o site oficial e se informe: www.fjuniversal.org/.