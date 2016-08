Eles escolheram ajudar o próximo

Home > Ação Social

Antes mesmode o sol nascer, Joni Pacheco, de 46 anos, e sua família, terminavam os preparativos para iniciar a sua jornada até a Casa de Custódia de Curitiba (CCC), localizada no bairro Cidade Industrial, no estado do Paraná, local onde realizam um trabalho evangelístico como voluntários da Universal local.

Neuza Pacheco, esposa de Joni, nos conta que acorda de madrugada para preparar o café (foto ao lado), distribuído posteriormente às pessoas na entrada do presídio.

Depois de tudo preparado, eles partem em direção à Casa de Custódia por volta de 6h30 da manhã, prontos para encarar um trajeto de 23 quilômetros até o destino. Além da esposa e da obreira Gracieli de Figueiredo Meuer, de 44 anos, Joni conta também com a ajuda das filhas, Maressa, de 16 anos, e Adrielle, de 17 (foto abaixo).

Durante a espera para entrar no presídio, os familiares recebem deles uma palavra de fé que os fortalece e os anima para o encontro com os seus entes queridos.

Ana Maria Souza, de 48 anos, visita o filho há 3 anos na CCC. Ela participa assiduamente dos propósitos realizados pela Universal e descreve a importância desse trabalho na vida dela e do filho preso.

"Tem dias que eu chego tão desanimada por conta das lutas do dia-a-dia, mas eles erguem a nossa fé", disse, explicando que, desde então, percebe uma mudança no comportamento do filho.

Além da Palavra, os familiares que ali se encontram também recebem exemplares da Folha Universal, livros, além de orações e atendimento espiritual, os quais têm surtido resultados muito importantes na vida dessas pessoas.

Aliás, foi por meio de uma oração e uma unção que Zilda Rath, de 41 anos, que visita o marido semanalmente , livrou-se de uma dor no joelho. "Eu mal conseguia andar", conta, lembrando dos momentos de sofrimento. "O obreiro ungiu, fez a oração e a dor saiu na hora", comemora.

Para Joni, ver a expressão das pessoas quando acontece o milagre não tem preço. Se igualmente à família dele você também deseja participar desse trabalho evangelístico em presídios ou quer colaborar de alguma forma, procure uma Universal mais perto da sua casa e se informe.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios - UNP