As exigências da fé

“E disse-lhes: Vinde após Mim, e Eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e O seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes; e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, O seguiram. ” Mateus 4.19-22

Ao ouvir a Palavra de Deus, você deve agir imediatamente. Perceba que no mesmo instante em que Jesus os chamou, os discípulos deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Eles agiram instantaneamente. Sacrificaram a família e o seu ganha-pão. Não pensaram duas vezes; não hesitaram. A fé é como um raio. A certeza deve ser seguida instantaneamente, pois se não há dúvidas, por que hesitar?

O precipitado age instantaneamente, mas movido pelo impulso de seu coração. Já o definido na fé, age instantaneamente, movido pelo impulso do espírito; a certeza dada pela Palavra de Deus. Porque crê, ele age. Ainda que precise sacrificar o que lhe é mais importante, ainda que precise contrariar o mundo inteiro. A reação da fé é instantânea. Jesus não os chamou duas vezes.

Se você ouve a Palavra de Deus e crê, então tome imediatamente a atitude que a sua fé o impulsiona a tomar. Faça isso hoje e também todas as vezes em que tiver essa certeza firme dentro de você, apontando o caminho a seguir e a direção a tomar. Deus está com você. Qualquer atitude tomada pela fé, terá resultado positivo por causa da fé.

Ao ouvir a Palavra de Deus e ser movido pela fé, não hesite. Tome a atitude exigida pela sua fé.

Fonte: livro "O Pão Nosso para 365 dias", do bispo Edir Macedo