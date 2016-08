A cura pela fé

Home > Histórias de Vida

A pele irritada, machucados espalhados pelo corpo e fortes dores são características da doença pênfigo, mais conhecida como “fogo selvagem”. A doença, autoimune, se manifesta com o aparecimento de bolhas na pele, principalmente no couro cabeludo, tórax e rosto.

Além de muito doloroso, se não tratado em tempo, o problema pode evoluir para todo o corpo e até para órgãos internos, levando à morte. O paciente precisa de cuidados especiais para evitar infecções e restaurar a epiderme.

Embora o pênfigo não seja contagioso, muitas pessoas resistem ao contato com quem tem a doença, por causa da aparência comprometida do portador.

Foi o caso de Vinícius, hoje com 37 anos. Ele ficou em um leito de hospital durante 3 meses, sofrendo com as consequências da doença. Vinícius relata que sentia muitas dores e também o corpo queimar. “A hora do banho era o pior momento, pois o meu corpo estava grudado na cama e sabia que sentiria muita dor.”

Veja no vídeo abaixo como ele alcançou a cura total da doença:

