Universal auxilia vítimas de incêndio em Portugal

“Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” João 14.27

A mensagem foi bem recebida entre os habitantes da cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. Isso porque, neste momento, a região vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente.

Funchal passou, há poucos dias, por um grande incêndio, que consumiu mais de 16 quilômetros quadrados (km²) da cidade. Casas, lojas, prédios públicos e muitos outros importantes edifícios foram destruídos pelo fogo, causando um prejuízo estimado ao equivalente de 222 milhões de reais. No total, 300 edifícios foram consumidos pelo fogo. Três pessoas morreram e outras centenas precisaram de atendimento hospitalar por sofrerem ferimentos e com dificuldade para respirar.

A paz consoladora

Buscando auxiliar os moradores da região, a Universal realizou, no dia 13 de agosto, no Jardim Municipal, o “Eu Sou da Paz”, levando à população a Palavra consoladora do Senhor Jesus

O evento contou com a presença de mais de 1,5 mil pessoas. Entre os presentes, aproximadamente 450 pessoas participavam de uma reunião da Universal pela primeira vez ou estavam voltando após permanecer algum tempo afastados de Deus.

“Só o Espírito Santo pode trazer a Paz e a direção em momentos como esse. O ser-humano não foi criado para viver sem o Espírito Santo, pois sem Ele as pessoas nunca estarão aptas para enfrentar determinadas situações”, afirma o responsável pela evangelização na região, pastor Alex Lima.

De acordo com ele, quando as pessoas não estão na presença do Espírito Santo, sofrem fortes traumas, tendem a entrar em grande depressão e até mesmo cometer suicídio. “Pessoas que, depois que se separam, não conseguem superar e acabam se suicidando ou entrando em uma depressão profunda; pessoas que, ao perder um familiar, acabam também por perder a razão de viver e mais parecem ter morrido junto com o ente falecido; pessoas que perdem o emprego e entram em depressão; etc..”

No atual momento em que a cidade de Funchal se encontra, quando muitos perderam o seu lar e tudo o que conquistaram durante a vida, é muito importante que os moradores se entreguem ao Consolador para receberem a Sua Paz e, dessa maneira, sigam adiante.

