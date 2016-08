Qual a finalidade da bênção de Deus na sua vida?

Home > Reflexão

“O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do SENHOR...” Isaías 61.1,2

Quando Deus abençoa uma pessoa, não é para que essa pessoa venha a curtir a bênção e guardá-la para si. Não! É para que essa criatura venha a ser usada para abençoar outras pessoas. Deus não abençoa a pessoa egoísta.

A proposta de Deus envolve disseminar o evangelho, disseminar a bênção, disseminar a Palavra, não reter. Quando Ele cura, não é apenas para a pessoa viver mais. Mas para servir como testemunha para os demais enfermos e doentes. Quando Ele enriquece, não é para ostentar a riqueza, mas para ser usada também em favor dos pobres e oprimidos. Quer na evangelização, quer nas obras sociais.

Divida com outras pessoas aquilo que Deus lhe tem dado. Essa é a finali­dade da bênção de Deus na sua vida. Quem pensa em seu semelhante, pensa como Deus. Temos o direito de ser abençoados, porém, essas bênçãos não são para ajudar apenas a nossa família, mas para ajudar outras pessoas, o máximo possível.

Essa é a lei da vida. É o que Jesus disse: “Dai e ser-vos-á dado”. Muitas pessoas reclamam que não conseguem ser abençoadas. Não conseguem porque são dizimistas, são ofertantes, mas só pensam em si mesmas. Querem ser abençoadas, mas não pensam nos outros. Por isso, não desenvolvem tanto quanto gostariam. Pense no seu semelhante, queira ajudar aqueles que precisam e certamente você irá arrebentar.

Queira ser abençoado para abençoar outras pessoas.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo