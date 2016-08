Imagens de menino ferido após bombardeio na Síria impressionam o mundo

Home > Em Foco

É possível ouvir muitas vozes ao mesmo tempo em meio à noite em um lugar de Aleppo, norte da Síria. Vários homens tentam socorrer uma família após um grande bombardeio. A única luz no ambiente é a da ambulância que presta socorro.

Um homem carrega consigo um garoto. Omran Daqneesh, tem apenas 5 anos de idade. Ele é colocado em uma cadeira, dentro da ambulância. Está todo coberto por pó das construções destruídas e em seu rosto há uma mancha de sangue.

A criança é deixada ali, enquanto o adulto retorna para as construções em busca de novos resgates. O garoto permanece imóvel, assustado; a expressão em seu rosto demonstra que os pensamentos dele estão “distantes” – talvez esteja tentando entender o que está acontecendo.

Ele sente algo incomodar o rosto. Leva a pequena mão à testa, esfrega um pouco e, ao descer a mão, percebe que ela está manchada de sangue.

Veja o vídeo:

Esse é o registro deixado por um ataque aéreo em Qaterji, contra os chamados “rebeldes” que fazem oposição ao Governo sírio.

A Síria vive um momento de muita violência, provocada pelas diversas diferenças políticas e religiosas locais. O grupo terrorista Estado Islâmico, por exemplo, surgiu em meio a essas disputas pelo domínio do território, com o objetivo de estabelecer um califado (um regime mulçumano), e, desde então, muitos refugiados sírios adentraram o continente europeu fugindo dos conflitos da região.

O valor de uma vida

Diante de uma situação como a do garoto Omran, as perguntas que ficam são: Qual o valor de uma vida? Até que ponto as diferenças ideológicas, de religião, política e costumes, sustentam ações de violência? Será que vale tudo em nome de uma ideologia?

O valor de uma vida é inestimável, e Deus deixa isso claro em Seus ensinamentos: “Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou.” Efésios 2.4

O Senhor não vê gênero, tons de pele, culturas, ideologias, entre outros rótulos da sociedade. Ele vê almas, pessoas que desejam tê-Lo em suas vidas.

Se você deseja buscar a presença de Deus para a sua vida, participe ainda hoje de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa.