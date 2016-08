Consagração de novos obreiros na Argentina

Home > Internacional

A consagração é o primeiro passo de uma etapa para os obreiros voluntários que recebem de Deus o fortalecimento necessário para levar a Palavra aos mais necessitados dentro e fora da igreja.

No último dia 7 de agosto, dezenas deles foram consagrados na Universal de Almagro, durante a “Reunião para Servos e Consagração de Novos Obreiros”. Mais de 3 mil pessoas da capital e da grande Buenos Aires, na Argentina, se reuniram nesse evento especial, que também foi transmitido por videoconferência para todo o país.

O obreiro voluntário da Universal, mais do que o “braço direito” do pastor, é um servo à disposição de Deus, a posição mais nobre que uma pessoa pode alcançar. Quando alguém se torna um desses voluntários, a responsabilidade em lidar com almas aumenta. Um obreiro deve estar repleto do desejo ardente de salvar os que estão perdidos, pois, declara guerra contra as forças do mal.

A reunião começou com uma mensagem do bispo Edir Macedo, transmitida pelo telão, na qual ele dizia que o principal propósito entre os que têm o Espírito Santo é ganhar almas. Depois, o bispo também chamou à frente do altar todos que desejavam abandonar a malícia e os maus olhos para começar de novo diante de Deus. Então, foi realizada a Santa Ceia do Primeiro Amor.

Para o pastor Sandro Alves, responsável pelo trabalho no país, e que realizou a reunião presencialmente em Almagro, essa foi a oportunidade de muitos estreitarem o relacionamento com Deus.

“Essa reunião para os obreiros é muito importante, pois é um momento de renovação espiritual, uma oportunidade para refletir, analisar e estreitar o relacionamento com Deus. A palavra que recebemos do bispo Macedo veio ao encontro das necessidades daqueles que não estavam vigiando e, por isso, estavam indo pelo caminho da malícia. Foi uma reunião de salvação, aonde muitos puderam voltar ao primeiro amor”, afirmou o pastor.

Você também tem o desejo der se tornar um voluntário na Obra de Deus? Participe das reuniões da Universal e aprenda o caminho a seguir para alcançar essa bênção. Ache o endereço de uma igreja mais perto de você clicando aqui.