A vida pode ser curta aqui na Terra, mas a nossa alma é eterna?

Em Nova York, nos Estados Unidos, um cliente de uma lanchonete deixou uma generosa gorjeta para a garçonete, acompanhada de uma mensagem escrita no próprio papel da conta (foto ao lado), que dizia: “A vida é curta. Um amigo meu morreu na noite passada. Por favor, aproveite a noite com alguém que você ama. A vida é muito curta." A conta deu 22 dólares e o cliente deixou 100 dólares na mesa.

A gerência da lanchonete postou a fotografia da conta nas redes sociais como uma forma de replicar a atitude comovente e generosa do tal cliente misterioso. Porém, muito mais do que um gesto de comoção ou generosidade, esse ato nos demonstra como muitas pessoas ainda só se dão conta do verdadeiro valor da vida quando se deparam com a perda de alguém que amam.

Talvez o cliente misterioso tenha refletido sobre como era tarde demais naquele momento para estar com o amigo amado que morrera.

Vida após a morte

Devemos sim estar com quem amamos sempre que pudermos, valorizar a companhia de um ente querido, de um amigo, mas não podemos nos esquecer de que o mais importante é que a jornada não termina aqui na Terra, apesar da saudade que fica. A vida não finda quando o corpo morre. A nossa alma é eterna, só que cabe a nós escolhermos onde ela passará essa eternidade, se com Deus ou com o diabo.

Nós somos compostos por três partes essenciais: o corpo físico, o espírito e a alma. Quando uma pessoa morre, o corpo se deteriora e volta ao pó, como descrito na Bíblia: “E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu.” Eclesiastes 12.7

Mas o espírito volta para Deus, e a alma, que é o nosso corpo espiritual pelo qual Deus nos deu a vida, destina-se conforme o cuidado que tivemos com ela antes da morte física.

“A vida passa muito rápido, mas a alma segue vivendo eternamente, com Deus ou no inferno. Quando uma pessoa está salva, ela não tem medo de morrer, pois a morte é para ela apenas uma passagem para o seu encontro com Deus, mas se a pessoa tem medo ou receio quando escuta falar da morte, inclusive quando querem mudar de assunto, é um sinal de que ela não tem a Salvação ainda, porque não entregou a sua vida ao Senhor Jesus”, afirmou o bispo Renato Cardoso em recente Concentração de Fé e Milagres realizada no Equador.

Vida espiritual

Por isso a vida espiritual de cada indivíduo exige cuidados. Somos responsáveis ainda em vida pelo caminho que a nossa alma vai seguir após a morte.

Se você ainda tem dúvidas sobre onde a sua alma passará a eternidade, de como alcançar a Salvação, participe de um encontro na Universal e aprenda a valorizar o bem mais precioso que Deus lhe deu. Clique aqui e procure uma igreja mais próxima da sua residência.

Se preferir, converse agora mesmo com um Pastor Online e esclareça as suas dúvidas.