Será que o Senhor Jesus intercede por todos?

A Salvação não é para todos e podemos encontrar a prova disso em uma oração que o Senhor Jesus fez, quando esteve em Sua forma de homem na Terra.

Para o Senhor Jesus, há dois grupos de pessoas: os que pertencem a Ele e os que não pertencem.

Aqueles que praticam a Palavra dEle, os ensinamentos que Ele deixou, e acreditam nEle como único Salvador, são os que fazem parte do grupo de pessoas por quem Ele intercede.

Observe as palavras que o Senhor Jesus deixou em Sua oração: "Porque lhes dei as palavras que Tu Me deste; e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de Ti, e creram que Me enviaste. Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são Teus." João 17.8,9

No trecho acima, Ele está se dirigindo ao Pai, dizendo a Ele que ensinou às pessoas os mandamentos, e as que O receberam creem nEle como Salvador.

Ainda nessa passagem, Ele destaca: “Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são Teus.”

Quando o Senhor Jesus faz essa separação, Ele deixa claro que há os que são dEle e há os que são do mundo. E por esses Ele não intercede.

Foi exatamente isso que observou o bispo Edir Macedo durante uma transmissão ao vivo em sua página oficial no Facebook: “Ele separa. Ele faz uma tremenda separação entre o mundo e aqueles que ouvem a Sua Palavra, aqueles que são humildes para aceitar a Sua Palavra. Então, seja humilde. Você deve buscar: 'Oh, meu Deus! O que o Senhor quer da minha vida? Eu não quero usar esse ser para mim, eu quero usar para a glória do Teu nome. Faça-se a Tua vontade na minha vida.’ Quando você faz isso, com sinceridade, o Reino de Deus vem sobre você, o Espírito Santo vem sobre você. Porque você une a sua vontade com a vontade de Deus.”

Portanto, se você deseja entregar a sua vida para Deus e buscar a Salvação Eterna que o Senhor Jesus oferece, participe ainda hoje de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa.