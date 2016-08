Home > Reflexão

“Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele; pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: (...) O teu servo matou tanto o leão como o urso; este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o SENHOR me livrou das garras do leão e das do urso; Ele me livrará das mãos deste filisteu. ” 1 Samuel 17.33,34; 36,37

Ao se alistar para o desafio, Davi ouviu um “NÃO” do próprio rei: “Contra o filisteu nãopoderás ir para pelejar com ele; pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade” (1 Samuel 17.33). E se Davi tivesse se intimidado? Mas a afronta contra o EXÉRCITO DO DEUS VIVO gerou em Davi uma grande revolta. Ele tinha certezade que Deus era com ele e que, por isso, ele venceria.

Davi não tinha experiência na função. Ele era um menino, pastor de ovelhas. Como prevaleceria na guerra contra um soldado gigante, com anos de experiência? Golias era um verdadeiro herói de guerra. Ao dizer não, Saul mostrou a Davi o tamanho do problema.

No entanto, Davi não se abateu. Sua resposta mostrou a Fonte de sua coragem: “O SENHOR me livrou das garras do leão e das do urso; Ele me livrará das mãos deste filisteu” (1 Samuel 17.37). Isto é, Deus é O que ganha a batalha, sua coragem fará de você apenas o instrumento para a vitória. Não se intimide. Siga em frente, a vitória virá do próprio Deus. Sua parte é crer, depender dEle e agir, de acordo com a direção que receber de Seu Espírito. Essa direção vem em forma de certeza. De plena convicção do que é o certo a se fazer.

Use a sua fé e não se intimide.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo