É hoje: não perca a travessia do povo hebreu pelo rio Jordão

Home > Em Foco

Foram 5 dias de gravações, dezenas de atores e cavalos, inúmeros figurantes e figurinos, tudo para proporcionar ao telespectador de “A Terra Prometida" uma das mais esperadas cenas da novela: a travessia do povo hebreu pelo rio Jordão, que irá ao ar na noite desta segunda-feira (22).

Assim como a expectativa gerada na primeira temporada da novela “Os Dez Mandamentos” com a abertura do Mar Vermelho, a travessia do rio Jordão é imensamente aguardada, pois, segundo a Bíblia, é um importante momento na vida daqueles homens de Israel rumo à Canaã, a Terra Prometida por Deus (leia em Josué, capítulo 3).

O rio Jordão divide o acampamento hebreu da poderosa cidade de Jericó, que, por sua vez, é cercada por muralhas de pedras intransponíveis.

A cena de hoje, certamente, servirá para edificar ainda mais a sua vida e fazê-lo entender que quando Deus está à frente das nossas batalhas, nada nem ninguém é capaz de nos deter.

Assista no vídeo abaixo a chamada da Rede Record para o capítulo desta segunda-feira de “A Terra Prometida”:

“A Terra Prometida” é exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, pela Rede Record. Você está acompanhando a novela? O que está achando? Deixe um comentário.