Drogas geram descontrole e agressões

Um vídeo publicado recentemente pelo site internacional TMZ mostra o ator Johnny Depp (foto ao lado), de 53 anos, e sua ex-esposa, Amber Heard, de 30, em meio a uma discussão, que teria acontecido em maio deste ano. Nas imagens, suspostamente feitas pela própria Amber, é possível observar Depp de óculos escuros e chapéu de cowboy, furioso e proferindo palavrões na cozinha da residência do casal.

Durante o desentendimento, fica claro que Amber tenta acalmá-lo, mas o esforço dela é em vão. Exaltado, Depp atira uma garrafa de vinho contra o armário, bate a porta e grita com a mulher, que pergunta se ele bebeu naquela manhã.

Há informações de que as brigas eram recorrentes entre os dois. Em outra discussão do casal, Depp teria arremessado garrafas de vidro contra a parede e, com uma parte quebrada de uma delas, arrancado parte do próprio dedo. Na ocasião, ele acusou a ex-mulher de traição. Amber alegou que o ator estava drogado, sob o efeito de ecstasy.

A sua parte e a parte de Deus

As consequências negativas de um vício atingem em cheio as pessoas que mais se ama. Se estava mesmo sob efeito de ecstasy, Johnny Depp é mais um a deixar claro que fama, notoriedade e dinheiro não são suficientes para garantir que uma pessoa se afaste do mau; na maioria das vezes, aliás, é bem o contrário disso, com uma entrega a uma vida de vícios. E essa mesma fama, notoriedade e dinheiro não são suficientes para libertá-la. Só existe um caminho para isso: Deus, e é preciso buscá-Lo.

“O milagre que Deus faz na nossa vida é metade da nossa parte e metade da dEle. Nunca Deus faz cem por cento sem a nossa participação. Para que o sol e a lua parassem, Josué teve que orar. Ele determinou e Deus honrou a fé dele”, explica o bispo Edir Macedo.

O vício, seja ele qual for, é devastador, e um dependente precisa colocar a sua fé em ação para combatê-lo.

Assista ao vídeo abaixo e conheça a história de Romário, que durante 7 anos gastava todo o salário para sustentar o vício em bebida. Veja o que aconteceu com ele:





Foi possível com Romário, é possível com você ou com quem você ama. Participe da Reunião da Cura dos Vícios, que acontece todos os domingos, às 15h e às 18h, na Universal de Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1.800, capital paulista. Ou clique aqui, encontre uma Universal mais próxima de você e participe de uma reunião.