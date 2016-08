Saiba se autoavaliar

Home > Folha Universal

Redes sociais podem ser um grande problema quando você as utiliza para medir o seu sucesso, comparando a sua vida com a de outras pessoas. Isso acontece porque a sua felicidade, meu caro, pode estar sendo estabelecida na relação entre “realidade” versus “expectativa que você faz da sua vida”. Quando você compara a situação de sua vida com a alguém, você cria o elemento “expectativa” nessa inequação. Em outras palavras, você gostaria que a sua vida fosse daquela maneira, mas, na realidade, ela não é, então você se sente triste – a expectativa é frustrada.

Funciona da mesma maneira quando você se sente superior a alguém. Essa comparação faz você se sentir bem e, por causa disso, você se esquece de que o desenvolvimento pessoal é um caminho que deve ser percorrido constantemente. Sendo assim, a sensação de superioridade também é uma ilusão.

O instrumento da autoavaliação

Por isso, o melhor parâmetro que temos para medir o nosso crescimento somos nós mesmos. Quando você se autoavalia, você cria uma relação entre quem você foi, quem você é e quem você pretende ser. E isso faz toda a diferença para o seu desenvolvimento.

Pense por um instante, parceiro: como podemos saber se estamos nos desenvolvendo se não percebemos o quanto já crescemos? E como podemos melhorar se não sabemos onde queremos chegar?

Para responder a essas perguntas, você precisa olhar para dentro de si e avaliar o que é importante para estar bem consigo mesmo, com os seus valores.

Foi o que destacou o palestrante Domingos Siqueira (foto ao lado) durante o encontro “Ano da Disciplina”, do Projeto IntelliMen, que ocorreu no dia 6 de agosto, no Templo de Salomão, localizado na capital paulista. “Trabalhe nisso. Ninguém melhor do que você mesmo para fazer um julgamento de como tem sido a sua vida. Não precisa alguém falar, você se conhece, então, avalie. Se é uma pessoa que pensa em chegar a determinado lugar, se tem uma meta, então, precisa fazer algo para atingi-los. Você precisa fazer uma avaliação dos esforços que tem aplicado ou não para alcançar esse objetivo. Se já tem feito isso, procure ver se é necessário fazer algo mais. Você tem que se preparar, ver o que está faltando”, finalizou o palestrante.

Não espere o ano terminar

