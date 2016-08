Home > Reflexão

“Descansa no SENHOR e espera nEle, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes; certamente, isso acabará mal. ” Salmos 37.7,8

É, sem dúvida, irritante ver pessoas praticando o mal. Mais irritante ainda é ver isso entre aqueles que se dizem de Deus. A maldade tem se alastrado pelo mundo de tal maneira que a cada dia acontecem mais e mais situações que nos provocam esse tipo de indignação.

Porém, não podemos nos impacientar com isso. Deus orienta você a manter o autocontrole nesses momentos e não se irritar por causa daquele que prospera em seu mau caminho. “Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes” pode ser um conselho difícil de ser praticado quando o sangue ferve. No entanto, se não fosse possível, Ele não nos pediria para fazer.

Mas por que Deus nos pede isso? Porque Ele quer que o mal prevaleça? Mil vezes não! Ele nos pede isso para que Ele possa fazer justiça. Se nos indig­narmos contra a pessoa e nos impacientarmos pelo fato de ela continuar praticando injustiça, desviaremos nossa atenção do verdadeiro inimigo (o espírito maligno que criou a situação). Deixando a ira, confiaremos em Deus, entregando a Ele a solução desse caso. Ele, então, fará a justiça prevalecer.

Mantenha o autocontrole e confie em Deus, para que a justiça prevaleça.

(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo